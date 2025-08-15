58% громадян Естонії підтримують дострокові вибори

За даними опитування соціологічної служби Norstat, 58% громадян Естонії вважають, що в країні необхідно провести дострокові парламентські вибори.

Як передає "Європейська правда", про це повідомляє ERR.

У відповідь на запитання про необхідність провести дострокові вибори в Рійгікогу (парламент) 58% респондентів відповіли "так" або "скоріше так", 32% – "ні" або "скоріше ні", а 10% не змогли відповісти.

За дострокові вибори висловилися 92% прихильників консервативної партії EKRE, 83% прихильників Центристської партії і 70% прихильників Isamaa. Серед людей, які підтримують Партію реформ, що очолює уряд, 90% виступають проти дострокових виборів.

Такої ж думки дотримуються більше як половина виборців "Правих" (69%) і соціал-демократів (59%).

Опитування Norstat було проведено 31 липня – 1 серпня методом онлайн-анкетування. У ньому взяли участь 1000 громадян Естонії віком від 18 років. За даними опитувань Norstat про політичні вподобання виборців, сумарна підтримка партій коаліції (Партія реформ і Eesti 200) опустилася нижче 15%, водночас дві ці партії контролюють більше ніж половину мандатів у Рійгікогу.

Парламентська опозиція наполягає на проведенні дострокових виборів у Рійгікогу.

Естонська Партія реформ, представником якої є чинний прем’єр Крістен Міхал, за літо ще більше втратила підтримку і має найнижчий рейтинг за останні роки.

Одним з кроків, що, ймовірно, вдарили по рейтингу уряду, стало підвищення ПДВ з липня. Після того десятки тисяч громадян підтримали петицію із закликом знизити ПДВ на продукти харчування, проте в уряді налаштовані скептично.