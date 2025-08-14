В Естонії рейтинг партії прем'єра обвалився до рекордного мінімуму

Естонська Партія реформ, представником якої є чинний прем’єр Крістен Міхал, за літо ще більше втратила підтримку і має найнижчий рейтинг за останні роки.

Як повідомляє ERR, пише "Європейська правда", про це свідчать результати опитування Turu-uuringute AS, підтверджуючи тенденцію, яку показало опитування Norstat.

Станом на серпень підтримка Партії реформ знизилася до 10%, тоді як ще у червні становила 19%. Це мінімальний показник за період після виборів, що відбулися у березні 2023 року, та 2022 рік.

Аналогічний рейтинг на рівні 10% зараз мають "Праві" (Parempoolsed) – політсила, не представлена у чинному парламенті, що утворилась три роки тому внаслідок розколу партії "Вітчизна" (Isamaa). Це їхній найвищий рейтинг за час існування.

Найпопулярнішою політсилою залишається опозиційна Isamaa з 21%, на другому місці – крайні праві EKRE з 19%, третьому – центристи з 16%, соціал-демократи четверті з 11%.

Коаліційний партнер Партії реформ – "Естонія 200" – має підтримку на рівні 5%, порівняно з 4% у червні.

Відтак сукупна підтримка коаліційних партій складає лише 15%, найменше за період після виборів.

Збір даних для опитування проводили 7-11 серпня, опитали майже 900 повнолітніх естонців.

Одним з кроків, що, ймовірно, вдарили по рейтингу уряду, стало підвищення ПДВ з липня. Після того десятки тисяч громадян підтримали петицію із закликом знизити ПДВ на продукти харчування, проте в уряді налаштовані скептично.

Нагадаємо, після виборів 2023 року естонський уряд починав роботу на чолі з прем’єркою Каєю Каллас, а у складі коаліції були три партії. Після висування Каллас на топпосаду у Єврокомісії керівництво партією та урядом перейшло до Крістена Міхала.

Навесні 2025 року "реформісти" та "Естонія 200" припинили співпрацю з соціал-демократами. Внаслідок цього в уряді змінились п'ять міністрів, але ключові для України посади обіймають ті самі люди.

Наступні парламентські вибори в Естонії мають відбутися на початку 2027 року.