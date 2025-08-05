В уряді Естонії скептичні щодо ініціативи зниження ПДВ на продукти харчування

В Естонії зібрала достатньо підписів ініціатива щодо зниження удвічі ПДВ на продукти харчування, проте в уряді бачать низку перешкод для цього.

Про це повідомляє ERR, пише "Європейська правда".

Наприкінці червня в Естонії створили петицію щодо зниження податку на додану вартість на продукти харчування. На цей час вона зібрала вже близько 90 тисяч підписів, проте в уряді Крістена Міхала налаштовані скептично.

За розрахунками Мінфіну, якби ПДВ на продукти знизили до 13%, доходи держбюджету наступного року зменшилися би на 245 млн євро – що поглибить дефіцит бюджету.

З 1 липня ПДВ в Естонії підвищився до 24%, що очікувано забезпечить бюджету додаткові 108 млн євро.

Раніше повідомляли, що Естонія перенаправить на оборону частину коштів, призначених для кліматичних цілей.

Нагадаємо, у травні країни Балтії підтвердили наміри збільшити видатки на оборону до 5% ВВП з 2026 року.