В уряді Естонії скептичні щодо ініціативи зниження ПДВ на продукти харчування
В Естонії зібрала достатньо підписів ініціатива щодо зниження удвічі ПДВ на продукти харчування, проте в уряді бачать низку перешкод для цього.
Про це повідомляє ERR, пише "Європейська правда".
Наприкінці червня в Естонії створили петицію щодо зниження податку на додану вартість на продукти харчування. На цей час вона зібрала вже близько 90 тисяч підписів, проте в уряді Крістена Міхала налаштовані скептично.
За розрахунками Мінфіну, якби ПДВ на продукти знизили до 13%, доходи держбюджету наступного року зменшилися би на 245 млн євро – що поглибить дефіцит бюджету.
З 1 липня ПДВ в Естонії підвищився до 24%, що очікувано забезпечить бюджету додаткові 108 млн євро.
Раніше повідомляли, що Естонія перенаправить на оборону частину коштів, призначених для кліматичних цілей.
Нагадаємо, у травні країни Балтії підтвердили наміри збільшити видатки на оборону до 5% ВВП з 2026 року.