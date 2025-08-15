58% граждан Эстонии поддерживают досрочные выборы

По данным опроса социологической службы Norstat, 58% граждан Эстонии считают, что в стране необходимо провести досрочные парламентские выборы.

Как передает "Европейская правда", об этом сообщает ERR.

В ответ на вопрос о необходимости провести досрочные выборы в Рийгикогу (парламент) 58% респондентов ответили "да" или "скорее да", 32% – „нет" или "скорее нет", а 10% затруднились ответить.

За досрочные выборы высказались 92% сторонников консервативной партии EKRE, 83% сторонников Центристской партии и 70% сторонников Isamaa. Среди людей, поддерживающих Партию реформ, возглавляющую правительство, 90% выступают против досрочных выборов.

Такого же мнения придерживаются более половины избирателей "Правых" (69%) и социал-демократов (59%).

Опрос Norstat был проведен 31 июля – 1 августа методом онлайн-анкетирования. В нем приняли участие 1000 граждан Эстонии в возрасте от 18 лет. По данным опросов Norstat о политических предпочтениях избирателей, суммарная поддержка партий коалиции (Партия реформ и Eesti 200) опустилась ниже 15%, при этом две эти партии контролируют более половины мандатов в Рийгикогу.

Парламентская оппозиция настаивает на проведении досрочных выборов в Рийгикогу.

Эстонская Партия реформ, представителем которой является действующий премьер Кристен Михал, за лето еще больше потеряла поддержку и имеет самый низкий рейтинг за последние годы.

Одним из шагов, которые, вероятно, ударили по рейтингу правительства, стало повышение НДС с июля. После того десятки тысяч граждан поддержали петицию с призывом снизить НДС на продукты питания, однако в правительстве настроены скептически.