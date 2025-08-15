Ексдепутату Молдови присудили покарання на майже 130 тисяч євро за незаконне збагачення

Колишньому депутату парламенту Молдови присудили велике фінансове покарання та 12-річну заборону роботи на держслужбі, визнавши його винним у незаконному збагаченні.

Про це повідомляє Newmaker, пише "Європейська правда".

Антикорупційна прокуратура Молдови повідомила про рішення суду у справі щодо колишнього депутата і посла з особливих доручень, якому висунули звинувачення у незаконному збагаченні. Журналісти дізнались з рішення, що йдеться про ексдепутата парламенту Молдови Серджіу Статі.

Суд Кишинева визнав його винним та на 12 років заборонив обіймати державні посади.

Йому присудили штраф на 450 тисяч леїв та конфіскацію майна вартістю близько 2 млн леїв, що сукупно становить майже 130 тисяч євро.

Національний орган непідкупності (ANI) звернув увагу на майновий статус Статі у 2023 році через невідповідність між "білими" доходами та сукупністю придбаного ексдепутатом майна.

Згодом слідство дійшло висновку, що депутат нелегально отримав близько 2 млн леїв у 2014-2019 роках та вклав у майно, яке оформив на родичів.

Статі заперечує свою провину, але суд вирішив, що зібрані докази переконливо доводять її.

Серджіу Статі був одним з групи депутатів, які у 2015 році відкололися від Партії комуністів, заснували свою соціал-демократичну платформу та голосували синхронно з "Демпартією" Влада Плахотнюка.

