Бывшему депутату Молдовы присудили наказание в почти 130 тысяч евро за незаконное обогащение

Бывшему депутату парламента Молдовы присудили крупное финансовое наказание и 12-летний запрет на работу на госслужбе, признав его виновным в незаконном обогащении.

Об этом сообщает Newmaker, пишет "Европейская правда".

Антикоррупционная прокуратура Молдовы сообщила о решении суда по делу бывшего депутата и посла по особым поручениям, которому предъявили обвинения в незаконном обогащении. Журналисты узнали из решения, что речь идет об экс-депутате парламента Молдовы Серджиу Стати.

Суд Кишинева признал его виновным и на 12 лет запретил занимать государственные должности.

Ему присудили штраф в размере 450 тысяч леев и конфискацию имущества стоимостью около 2 млн леев, что в совокупности составляет почти 130 тысяч евро.

Национальный орган неподкупности (ANI) обратил внимание на имущественный статус Стати в 2023 году из-за несоответствия между "белыми" доходами и совокупностью приобретенного экс-депутатом имущества.

Впоследствии следствие пришло к выводу, что депутат нелегально получил около 2 млн леев в 2014-2019 годах и вложил в имущество, которое оформил на родственников.

Стати отрицает свою вину, но суд решил, что собранные доказательства убедительно ее доказывают.

Серджиу Стати был одним из группы депутатов, которые в 2015 году откололись от Партии коммунистов, основали свою социал-демократическую платформу и голосовали синхронно с "Демпартией" Влада Плахотнюка.

