У Британії взяли під варту пропалестинського активіста за пошкодження літаків на авіабазі

У Британії 4 серпня взяли під варту активіста Palestine Action, якого звинувачують у вандалізмі щодо двох літаків на авіабазі RAF Brize Norton вартістю 7 мільйонів фунтів стерлінгів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Telegraph.

22-річному Мухаммаду Умеру Халіду антитерористична поліція висунула звинувачення після того, як 20 червня на базі в Оксфордширі було пошкоджено два літаки Voyager.

Організація Palestine Action, яка відтоді заборонена урядом, заявила, що саме вона стоїть за цим інцидентом.

Халід з'явився у Вестмінстерському магістратському суді за звинуваченням у змові з метою заподіяння кримінальної шкоди і змові з метою проникнення в заборонене місце з метою, що завдає шкоди безпеці або інтересам Сполученого Королівства, в період з 1 по 21 червня.

За словами прокурора, зловмисники використовували "два електроскутери, щоб під'їхати до двох літаків RAF Voyager", після чого розпилили "значну кількість червоної фарби в двигун кожного літака".

Вони також вставили "металеві ломи" в "ротори двигунів" літаків.

"Повна вартість ремонту ще не відома, але оцінюється в районі 7 мільйонів фунтів стерлінгів, які, ймовірно, будуть оплачені платниками податків", – сказав прокурор.

Халід був взятий під варту до попереднього слухання в Олд Бейлі 22 серпня.

Окружний суддя Джон Зані заявив: "Це серйозні звинувачення, і в разі визнання його винним, згідно з чинним законодавством, не можна виключати тривалого тюремного ув'язнення".

Минулого місяця 29-річна Емі Гардінер-Гібсон, 24-річний Джоні Сінк, 35-річний Даніель Джеронімідес-Норі та 22-річний Леві Кьярамелло постали перед судом за звинуваченням у тих же злочинах.

Вони були взяті під варту до слухання справи і підготовки до суду в Олд Бейлі 16 січня 2026 року.

Після інциденту міністр оборони Британії Джон Гілі розпорядився провести розслідування та перегляд системи безпеки на базах.

Через декілька днів міністерка внутрішніх справ Великої Британії Іветт Купер офіційно оголосила про намір заборонити діяльність пропалестинської організації Palestine Action.