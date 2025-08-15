У Швеції сталася стрілянина поблизу мечеті: є поранені

У шведському місті сталася стрілянина поблизу мечеті, внаслідок чого є поранені люди.

Про це повідомила державна телерадіокомпанія SVT із посиланням на заяву правоохоронців, передає "Європейська правда".

У п’ятницю, 15 серпня, двоє людей зазнали поранень внаслідок стрілянини поблизу мечеті у шведському місті Еребру.

Як стверджують очевидці, інцидент стався незабаром після того, як люди покидали будівлю після молитви.

Правоохоронці розслідують справу як замах на вбивство. У поліції також повідомили, що обидві жертви були доставлені до лікарні.

Наприкінці червня шведський уряд оголосив про наміри змінити законодавство про зброю, серед іншого обмеживши доступ до деяких видів самозарядної зброї.

Ідеться насамперед про гвинтівку AR-15, про заборону доступу до якої уряд Швеції заявив після смертельного теракту в Еребру у лютому 2025 року, внаслідок якого загинули 11 людей.