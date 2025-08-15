В Швеции произошла стрельба вблизи мечети: есть раненые

В шведском городе произошла стрельба вблизи мечети, в результате чего есть раненые люди.

Об этом сообщила государственная телерадиокомпания SVT со ссылкой на заявление правоохранителей, передает "Европейская правда".

В пятницу, 15 августа, два человека получили ранения в пятницу в результате стрельбы вблизи мечети в шведском городе Эребру.

Как утверждают очевидцы, инцидент произошел вскоре после того, как люди покидали здание после молитвы.

Правоохранители расследуют дело как покушение на убийство. В полиции также сообщили, что обе жертвы были доставлены в больницу.

В конце июня шведское правительство объявило о намерениях изменить законодательство об оружии, среди прочего ограничив доступ к некоторым видам самозарядного оружия.

Речь идет прежде всего о винтовке AR-15, о запрете доступа к которой правительство Швеции заявило после смертельного теракта в Эребру в феврале 2025 года, в результате которого погибли 11 человек.