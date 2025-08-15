У Данії сталася залізнична аварія, є постраждалі

На півдні Данії сталася залізнична аварія, внаслідок якої кілька людей постраждали.

Про це пише Reuters із посиланням на дані датської поліції, передає "Європейська правда".

За даними датської поліції, в п'ятницю, 15 серпня, внаслідок залізничної аварії на півдні Данії кілька людей отримали поранення.

"Ми перебуваємо на місці залізничної аварії поблизу Тінглева, де є кілька поранених", – повідомила поліція південного регіону Ютландії в Данії.

Залізничний оператор DSB окремо повідомив, що зупинив усі рейси між містами Кліплев і Тінглев поблизу кордону Данії з Німеччиною.

У липні внаслідок сходження з рейок потяга поблизу міста Рідлінген загинули три людини, зокрема машиніст, а близько 50 людей зазнали поранень, 25 з них – важкі. Громадяни України також були серед постраждалих.

Однією з найгірших залізничних аварій у Європі 2024 року стало лобове зіткнення пасажирського експреса із вантажним потягом у Чехії. Внаслідок цієї катастрофи загинули дві українки та дві жінки зі Словаччини.