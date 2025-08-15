В Дании произошла железнодорожная авария, есть пострадавшие

На юге Дании произошла железнодорожная авария, в результате которой несколько человек пострадали.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные датской полиции, передает "Европейская правда".

По данным датской полиции, в пятницу, 15 августа, в результате железнодорожной аварии на юге Дании несколько человек получили ранения.

"Мы находимся на месте железнодорожной аварии вблизи Тинглева, где есть несколько раненых", – сообщила полиция южного региона Ютландии в Дании.

Железнодорожный оператор DSB отдельно сообщил, что остановил все рейсы между городами Клиплев и Тинглев вблизи границы Дании с Германией.

В июле в результате схода с рельсов поезда вблизи города Ридлинген погибли три человека, в том числе машинист, а около 50 человек получили ранения, 25 из них – тяжелые. Граждане Украины также были среди пострадавших.

Одной из самых страшных железнодорожных аварий в Европе в 2024 году стало лобовое столкновение пассажирского экспресса с грузовым поездом в Чехии. В результате этой катастрофы погибли две украинки и две женщины из Словакии.