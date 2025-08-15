В Данії внаслідок залізничної аварії загинула людина

Одна людина загинула і кілька людей зазнали поранень, коли поїзд зіткнувся з автомобілем і зійшов з рейок на півдні Данії в п'ятницю, 15 серпня.

Про це повідомляє датський телеканал TV2, пише "Європейська правда".

За даними поліції, з 95 пасажирів одна людина загинула, ще 16 – зазнали поранень після того, як поїзд зіштовхнувся з автомобілем на залізничному переїзді.

На фотографіях з місця події видно, що вагон відірвався від поїзда і лежить обабіч залізничної дороги.

Фото: TV2

Залізничний оператор DSB окремо раніше повідомив, що зупинив усі рейси між містами Кліплев і Тінглев поблизу кордону Данії з Німеччиною.

У липні внаслідок сходження з рейок потяга поблизу міста Рідлінген загинули три людини, зокрема машиніст, а близько 50 людей зазнали поранень, 25 з них – важкі. Громадяни України також були серед постраждалих.

Однією з найгірших залізничних аварій у Європі 2024 року стало лобове зіткнення пасажирського експреса із вантажним потягом у Чехії. Внаслідок цієї катастрофи загинули дві українки та дві жінки зі Словаччини.