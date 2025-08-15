В Дании в результате железнодорожной аварии погиб человек

Один человек погиб и несколько человек получили ранения, когда поезд столкнулся с автомобилем и сошел с рельсов на юге Дании в пятницу, 15 августа.

Об этом сообщает датский телеканал TV2, пишет "Европейская правда".

По данным полиции, из 95 пассажиров один человек погиб, еще 16 получили ранения после того, как поезд столкнулся с автомобилем на железнодорожном переезде.

На фотографиях с места происшествия видно, что вагон оторвался от поезда и лежит на обочине железной дороги.

Фото: TV2

Железнодорожный оператор DSB отдельно ранее сообщил, что остановил все рейсы между городами Клиплев и Тинглев вблизи границы Дании с Германией.

В июле в результате схода с рельсов поезда вблизи города Ридлинген погибли три человека, в том числе машинист, а около 50 человек получили ранения, 25 из них – тяжелые. Граждане Украины также были среди пострадавших.

Одной из самых страшных железнодорожных аварий в Европе в 2024 году стало лобовое столкновение пассажирского экспресса с грузовым поездом в Чехии. В результате этой катастрофы погибли две украинки и две женщины из Словакии.