У Єврокомісії підтвердили розмову Трампа з європейцями після переговорів з Путіним

У Єврокомісії підтвердили, що президент США вже зателефонував президентці ЄК і лідерам ЄС щодо підсумків переговорів з правителем РФ, і зараз європейці радяться між собою.

Про це "Європейській правді" повідомила речниця Єврокомісії.

Речниця розповіла, що президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн разом з лідерами європейських країн вже мала розмову з Трампом, у якій він повідомив їм, як пройшла зустріч з очільником Кремля.

"Окрім президентки, іншими учасниками розмови були президент Трамп, президент Зеленський, президент Макрон, канцлер Мерц, президент Стубб, президент Навроцький, прем’єр Стармер, генсек Рютте, держсекретар США Рубіо і спецпредставник Віткофф", – деталізувала вона.

Речниця не згадала прем'єрку Італії Джорджу Мелоні, але, за даними "ЄвроПравди", вона також брала участь.

"Зараз президентка на дзвінку з європейськими лідерами. Наразі це все, що я можу повідомити", – уточнила речниця.

У першій розмові брав участь президент України, далі спілкування європейських лідерів та очільниці Єврокомісії продовжилось окремо.

За словами співрозмовника ЄП, спочатку пів години Трамп і Зеленський говорили вдвох, потім доєдналися всі перераховані лідери і розмова тривала ще годину.

Нагадаємо, після зустрічі двох лідерів на Алясці Трамп заявив, що домовився з Путіним про обмін територіями і "Зеленський має це прийняти".

Також він анонсував нові переговори з очільником Кремля і сказав, що буде брати участь у зустрічі Зеленського та Путіна, якщо така відбудеться.