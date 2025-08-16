В Еврокомиссии подтвердили разговор Трампа с европейцами после переговоров с Путиным

В Еврокомиссии подтвердили, что президент США уже позвонил президенту ЕК и лидерам ЕС по итогам переговоров с правителем РФ, и сейчас европейцы совещаются между собой.

Об этом "Европейской правде" сообщила пресс-секретарь Еврокомиссии.

Пресс-секретарь рассказала, что президент ЕК Урсула фон дер Ляйен вместе с лидерами европейских стран уже провела разговор с Трампом, в котором он сообщил им, как прошла встреча с главой Кремля.

"Кроме президента, другими участниками разговора были президент Трамп, президент Зеленский, президент Макрон, канцлер Мерц, президент Стубб, президент Навроцкий, премьер Стармер, генсек Рютте, госсекретарь США Рубио и спецпредставитель Виткофф", – детализировала она.

"Сейчас президент на звонке с европейскими лидерами. На данный момент это все, что я могу сообщить", – уточнила пресс-секретарь.

Пресс-секретарь не упомянула премьер-министра Италии Джорджу Мелони, но, по данным "ЕвроПравды", она также принимала участие.

В изначальном разговоре принимал участие президент Украины, затем обсуждение между европейскими лидерами и президенткой Еврокомиссии продолжилось отдельно.

По словам собеседника ЕП, сначала полчаса Трамп и Зеленский говорили вдвоем, затем присоединились все перечисленные лидеры и разговор длился еще час.

Напомним, после встречи двух лидеров на Аляске Трамп заявил, что договорился с Путиным об обмене территориями и "Зеленский должен это принять".

Также он анонсировал новые переговоры с главой Кремля и сказал, что будет участвовать во встрече Зеленского и Путина, если такая состоится.