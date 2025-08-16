Трамп анонсував нові переговори з Путіним, можливо у Москві

Переговори Трампа і Путіна, що відбулися на Алясці, не принесли жодної конкретної домовленості, але обидві сторони заявили, що це була конструктивна зустріч.

Про це, як повідомляє кореспондент "Європейської правди", йшлося на пресконференції лідерів США та РФ, після їхніх переговорів.

Спілкування з пресою виявилося коротким. Після переговорів, що тривали 2,5 години, Трамп і Путін відмовилися відповідати на запитання і лише виступили з промовами, при цьому американський президент був дуже небагатослівним, і, по суті, обмежився лише подяками.

Дональд Трамп не сказав журналістам нічого про суть перемовин, але пообіцяв, що повідомить про це європейським колегам.

"Я подзвоню в НАТО, я наберу тих, кого я вважаю за відповідне, але перш за все я наберу президента Зеленського і розповім про сьогоднішню зустріч". – заявив він, додавши, що це була "добра і дуже продуктивна зустріч", та що діалог має продовжитися.

"Поговоримо дуже скоро і можливо – до скорої зустрічі!", – звернувся він до Путіна.

"Наступного разу в Москві?", – відповів запитанням господар Кремля.

"Воу, це цікаво. Я не мав це на увазі, але це може бути. Дякую, Владіміре", – відреагував на пропозицію Трамп.

Як розповідала Європейська правда, Трампу з Путіним нагадали про Мюнхен-1938 на початку їхньої зустріч.

Переговори між Трампом та Путіним розпочалися у п'ятницю ввечері на Алясці. Відомо, що Трамп не взяв з собою Келлога, щоби задовольнити Росію.

При цьому Дональд Трамп каже, що прямує на Аляску не для того, щоб вести переговори від імені України.