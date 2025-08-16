Трамп обіцяє брати участь у зустрічі Зеленського та Путіна

Зустріч лідерів України та Росії, якщо відбудеться, пройде за присутності президента США.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", заявив Дональд Трамп у інтерв'ю телеканалу Fox News після переговорів з Путіним на Алясці.

Трамп дав інтерв'ю лояльному до себе телеведучому Шону Генніті відразу після прес-конференції, на якій він та Путін відмовилися відповідати на запитання журналістів.

Трамп заявив, що має запити від лідерів України і Росії щодо своєї присутності на їхніх переговорах.

"Вони обидва хочуть, щоби я там був, і я там буду", – наголосив він.

Президент США відмовився уточняти, яким може бути таймінг нової зустрічі – наприклад, чи відбудеться вона протягом місяця, але наголосив, що це має статися "дуже швидко".

Зауважимо, що Трамп також сказав про проблемний для України та Європи елемент своєї домовленості з Путіним – ним стане "обмін територіями", який нібито став частиною домовленостей, досягнутих на Алясці.

Як розповідала "Європейська правда", у Європі лунають скептичні оцінки щодо переговорів. Німецький дипломат Ішингер заявив, що Путін переміг на переговорах з Трампом. Чеський очільник МЗС нагадав Трампу про Мюнхен-1938 на початку зустрічі з Путіним.

При цьому Дональд Трамп каже, що прямує на Аляску не для того, щоб вести переговори від імені України.