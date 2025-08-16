Мерц розповів, що є найбільшим прогресом після зустрічі Трампа з Путіним

Готовність США долучитись до гарантії безпеки для України є "великим прогресом" за підсумками зустрічі американського президента Дональда Трампа з господарем Кремля Владіміром Путіним.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, якого цитує n-tv.

За словами очільника німецького уряду, він бачить можливості для успіху саміту між Трампом і Путіним на Алясці.

Мерц зазначив, що Трамп детально поінформував європейських лідерів про підсумки своєї зустрічі з правителем РФ.

"Він (Трамп) дуже докладно розповів нам, як інтенсивно він обговорював з Путіним умови мирної угоди. Аж до обіцянки, що Америка готова надати Україні гарантії безпеки. Це ще не було озвучено на вчорашній спільній пресконференції. Я вважаю, що готовність Америки надати такі гарантії безпеки…є дійсно великим прогресом", – сказав канцлер.

Водночас він зауважив, що робота над мирною угодою ще не закінчена.

Як повідомлялося, Дональд Трамп також заявив європейцям, що Путін хоче одразу "мирну угоду", а не припинення вогню.

Також відомо, що у понеділок Зеленський летить у Вашингтон на переговори з Трампом.

Детальний аналіз та інсайди щодо того, про що домовилися Путін і Трамп, читайте у статті "ЄвроПравди" "Перемога Путіна, удар по Україні.Про що Трамп домовився на Алясці".