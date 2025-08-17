Президент Сербії готує "несподівні рішення" у відповідь на антивладні протести

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що держава готує "несподівані рішення" у відповідь на антиурядові протести, що переросли в сутички в останні дні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це інформує Radio Slobodna Evropa.

Вучич сказав, що не підтримує ідею запровадження надзвичайного стану як реакцію на щоденні протести, що супроводжуються заворушеннями.

"Ми не розглядаємо це, бо процедура складна. Це крайній захід, але ми його не розглядали і я не хотів би розглядати", – сказав він.

Проте він оголосив, що в найближчі "три-чотири дні держава впровадить несподівані рішення".

Він не уточнив, у якому напрямку підуть ці рішення, але сказав, що реакція держави "не буде звичайною".

В останні декілька вечорів антиурядові протести в Сербії супроводжуються заворушеннями та зіткненнями між демонстрантами та поліцією.

Зокрема, у Валево протестувальники спробували підпалити офіс партії президента Вучича.

14 серпня антиурядові протестувальники розгромили офіси керівної Сербської прогресивної партії (SNS) в північному місті Новий Сад і зіткнулися з поліцією і прихильниками SNS в столиці Белграді. Тоді поліція в повному спорядженні атакувала антиурядових протестувальників і застосувала сльозогінний газ.

У Сербії з листопада минулого року тривають акції протесту, що були спровоковані катастрофою на залізничному вокзалі в місті Новий Сад.

Протестувальники вимагали оголосити дострокові вибори та демонтувати проурядове наметове містечко в центрі Белграда поблизу будівлі парламенту. Влада ці вимоги відкинула, а Вучич дав зрозуміти, що подальші акції протесту будуть придушуватись.