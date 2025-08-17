Президент Сербии готовит "неожиданные решения" в ответ на антиправительственные протесты

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что государство готовит "неожиданные решения" в ответ на антиправительственные протесты, которые переросли в столкновения в последние дни.

Как сообщает "Европейская правда", об этом информирует Radio Slobodna Evropa.

Вучич сказал, что не поддерживает идею введения чрезвычайного положения в качестве реакции на ежедневные протесты, сопровождающиеся беспорядками.

"Мы не рассматриваем это, потому что процедура сложная. Это крайняя мера, но мы ее не рассматривали и я не хотел бы рассматривать", – сказал он.

Однако он объявил, что в ближайшие "три-четыре дня государство введет неожиданные решения".

Он не уточнил, в каком направлении пойдут эти решения, но сказал, что реакция государства "не будет обычной".

В последние несколько вечеров антиправительственные протесты в Сербии сопровождаются беспорядками и столкновениями между демонстрантами и полицией.

В частности, в Валево протестующие попытались поджечь офис партии президента Вучича.

14 августа антиправительственные протестующие разгромили офисы правящей Сербской прогрессивной партии (SNS) в северном городе Новый Сад и столкнулись с полицией и сторонниками SNS в столице Белграде. Тогда полиция в полном снаряжении атаковала антиправительственных протестующих и применила слезоточивый газ.

В Сербии с ноября прошлого года продолжаются акции протеста, спровоцированные катастрофой на железнодорожном вокзале в городе Новый Сад.

Протестующие требовали объявить досрочные выборы и демонтировать проправительственный палаточный городок в центре Белграда возле здания парламента. Власти эти требования отвергли, а Вучич дал понять, что дальнейшие акции протеста будут подавляться.