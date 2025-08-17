У Сербії тривають сутички на протестах: є затримані

У Сербії тривають сутички прихильників президента країни Александра Вучича та його противників: у Валево протестувальники спробували підпалити офіс партії президента Вучича.

Про це повідомляє DW, пише "Європейська правда".

У Сербії третю добу тривають сутички прихильників президента країни Александара Вучича і його противників. Під час сутичок протестувальників з поліцією в суботу, 16 серпня, група молодих людей з масками і хустками на обличчях закидала смолоскипами офіс Сербської прогресивної партії в місті Валево.

Правоохоронці застосували сльозогінний газ і атакували демонстрантів, які, скандуючи антиурядові гасла, кидали в них пляшки, каміння.

Аналогічні зіткнення паралельно відбулися і в Белграді, де поліція застосувала сльозогінний газ проти демонстрантів, які підпалили сміттєві контейнери.

Міністр внутрішніх справ Івіца Дачич заявив, що у Валево поранень зазнав щонайменше один поліцейський, 18 протестувальників було затримано.

14 серпня антиурядові протестувальники розгромили офіси керівної Сербської прогресивної партії (SNS) в північному місті Новий Сад і зіткнулися з поліцією і прихильниками SNS в столиці Белграді. Тоді поліція в повному спорядженні атакувала антиурядових протестувальників і застосувала сльозогінний газ.

Того ж дня Дачич заявив, що 27 поліцейських і близько 80 цивільних осіб отримали поранення під час сутичок із протистувальниками у середу, а 47 осіб були затримані.

У Сербії з листопада минулого року тривають акції протесту, що були спровоковані катастрофою на залізничному вокзалі в місті Новий Сад.

Протестувальники вимагали оголосити дострокові вибори та демонтувати проурядове наметове містечко в центрі Белграда поблизу будівлі парламенту. Влада ці вимоги відкинула, а Вучич дав зрозуміти, що подальші акції протесту будуть придушуватись.