Віткофф каже, що Трамп вже не хоче припинення вогню, бо РФ пішла на поступки

Значний прогрес, досягнутий під час п'ятничної зустрічі з главою Кремля Путіним, змусив президента США Дональда Трампа відмовитися від вимоги негайного припинення вогню в Україні і замість цього працювати над укладенням більш широкої мирної угоди.

Про це CNN заявив спецпосланець Трампа Стів Віткофф, повідомляє "Європейська правда".

"На цій зустрічі ми досягли такого значного прогресу в усіх інших питаннях, необхідних для укладення мирної угоди, що президент Трамп змінив свою позицію", – сказав Віткофф.

Він зазначив, що зараз є імпульс до укладення більш широкої мирної угоди, яка усуває необхідність негайного припинення вогню.

"Ми маємо намір домогтися укладення мирної угоди, яка дуже швидко покладе край бойовим діям. Швидше, ніж припинення вогню", – сказав він.

Він зазначив, що росіяни пішли далі, ніж на попередніх зустрічах, пом'якшивши свою позицію.

"Вперше ми бачимо більше компромісів, ніж у минулому, і, безумовно, більше, ніж за попередньої адміністрації. Це обнадійливо. Тепер ми маємо розвивати цей успіх і досягти угоди для українців", – додав він.

Дотепер президент США Дональд Трамп вимагав від Росії припинити вогонь в Україні, щоб розпочати переговори про мирну угоду.

Віткофф також заявив, що Путін на саміті на Алясці погодився на надання Україні "міцних гарантій безпеки" з боку США та європейських союзників в рамках потенційної мирної угоди.

Президент США Дональд Трамп 17 серпня опублікував дуже коротке повідомлення в Truth Social, у якому пообіцяв "великий прогрес" стосовно Росії.