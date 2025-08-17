Трамп обіцяє "великий прогрес" стосовно Росії

Президент США Дональд Трамп опублікував дуже коротке повідомлення в Truth Social, у якому пообіцяв "великий прогрес" стосовно Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Великий прогрес стосовно Росії. Стежте за новинами", – написав Дональд Трамп, не розкриваючи жодних деталей.

Нагадаємо, 18 серпня у Білому домі пройде зустріч за участю президента Трампа, президента України Володимира Зеленського та низки європейських лідерів.

Ця зустріч відбудеться за підсумками саміту Трампа і господаря Кремля Владіміра Путіна на Алясці.

Очікується, що на перемовинах буде іти мова про гарантії безпеки для України та ймовірні територіальні поступки.

Детальний аналіз та інсайди щодо того, про що домовилися Путін і Трамп, читайте у статті "ЄвроПравди" "Перемога Путіна, удар по Україні.Про що Трамп домовився на Алясці".