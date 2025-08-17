Віткофф: Путін погодився на гарантії безпеки для України за зразком НАТО

Спецпредставник президента США Стів Віткофф заявив, що глава Кремля Владімір Путін на саміті на Алясці погодився на надання Україні "міцних гарантій безпеки" з боку США та європейських союзників в рамках потенційної мирної угоди.

Про це Віткофф сказав CNN, повідомляє "Європейська правда"

Спецпосланець Трампа коментував результати переговорів лідерів Росії та США, що пройшли 15 серпня.

"Ми домовилися про міцні гарантії безпеки, які я б назвав такими, що змінюють правила гри", – сказав Віткофф, описавши гарантії безпеки від потенційного вторгнення Росії у майбутньому за зразком "статті 5" НАТО.

"Ми дійшли згоди, що США та інші європейські країни можуть ефективно запропонувати формулювання, подібне до статті 5, для забезпечення гарантій безпеки", – сказав Віткофф.

"Путін сказав, що червоною лінією є вступ до НАТО. І тому ми обговорювали це, виходячи з того, що ця умова залишалася чинною, припускаючи, що українці могли б погодитися на це і змиритися з цим – а все буде залежати від того, з чим українці зможуть змиритися. Але якщо припустити, що вони могли б, тоді ми змогли отримати наступну поступку: Сполучені Штати могли б запропонувати захист, подібний до статті 5", – додав спецпосланець Трампа.

Віткофф наголосив, що це "вперше, коли ми почули, що росіяни погодилися на включення такої умови до мирної угоди".

Він також зазначив, що Путін в рамках потенційної мирної угоди також погодився "законодавчо закріпити", що Росія не нападатиме на будь-яку іншу територію – в Україні чи в Європі.

Під час майже тригодинної зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у п'ятницю Путін виклав свої вимоги щодо "обміну територіями" з Україною, включаючи вимогу про відмову України від Донбасу.

Путін заявив, що в обмін на це він готовий заморозити поточні лінії фронту в Херсонській та Запорізькій областях. і погодитися на обіцянку не нападати на Україну чи інші європейські країни.

Однак він не відмовився від вимоги усунути "першопричини війни" в Україні, маючи на увазі скорочення чисельності українських збройних сил, відмову України від прагнень до вступу в НАТО і перетворення України на нейтральну державу.

Президент Володимир Зеленський заявив у неділю, що у нього немає детальної інформації про те, які гарантії безпеки для України обговорювали Трамп і Путін на Алясці – але він відзначив "важливий сигнал" від президента США.

Очікується, що це питання буде обговорено під час візиту Володимира Зеленського до Білого дому 18 серпня – президента України супроводжуватимуть декілька європейських лідерів.

Президент Трамп 17 серпня опублікував дуже коротке повідомлення в Truth Social, у якому пообіцяв "великий прогрес" стосовно Росії.

Детальний аналіз та інсайди щодо того, про що домовилися Путін і Трамп, читайте у статті "ЄвроПравди" "Перемога Путіна, удар по Україні.Про що Трамп домовився на Алясці".