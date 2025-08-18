У Навроцького кажуть, що голос Польщі буде чути на саміті у Трампа, хоч їх і не запросили

Речник президента Польщі Рафал Лешкевич не згоден з тим, що Польща не висловить свою позицію під час понеділкових розмов у Вашингтоні, на яких не буде її представника.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Про те, чи саме американська сторона вирішила, що Польща не матиме свого представника на переговорах у понеділок, запитали речника президента в понеділок вранці в ефірі Polsat News.

"Я не погоджуся з тим, що Польща не представляє позицію під час переговорів, які відбуваються сьогодні у Вашингтоні", – відповів Лешкевич.

Він нагадав, що президент Кароль Навроцький розмовляв з президентом Трампом і європейськими лідерами напередодні і відразу після зустрічі Трампа з російським лідером Владіміром Путіним на Алясці.

"Голос Польщі видно і чути в контексті сьогоднішніх переговорів, але насправді польського представника у Вашингтоні сьогодні не буде. Перш за все, ці переговори будуть між президентом Трампом і президентом Зеленським", – додав Лешкевич, нагадавши, що польський президент відвідає Вашингтон 3 вересня і "тоді він буде говорити з президентом Трампом про питання безпеки, в тому числі про питання, пов'язані з Україною".

В МЗС Польщі кажуть, що відсутність представника країни у Вашингтоні, де президент Дональд Трамп зустрічається з українським колегою Володимиром Зеленським, а потім з європейськими лідерами, не є проблемою.

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський під час відеоконференції "коаліції рішучих" 17 серпня наголосив на необхідності тиснути на агресора, а не на жертву агресії.