У Навроцкого говорят, что голос Польши будет слышен на саммите у Трампа, хоть их и не пригласили

Представитель президента Польши Рафал Лешкевич не согласен с тем, что Польша не выразит свою позицию во время понедельничных разговоров в Вашингтоне, на которых не будет ее представителя.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

О том, правда ли, что именно американская сторона решила, что Польша не будет иметь своего представителя на переговорах в понедельник, спросили представителя президента в понедельник утром в эфире Polsat News.

"Я не соглашусь с тем, что Польша не представляет позицию во время переговоров, которые происходят сегодня в Вашингтоне", – ответил Лешкевич.

Он напомнил, что президент Кароль Навроцкий разговаривал с президентом Трампом и европейскими лидерами накануне и сразу после встречи Трампа с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске.

"Голос Польши слышен в контексте сегодняшних переговоров, но на самом деле польского представителя в Вашингтоне сегодня не будет. Прежде всего, эти переговоры будут между президентом Трампом и президентом Зеленским", – добавил Лешкевич, напомнив, что польский президент посетит Вашингтон 3 сентября и "тогда он будет говорить с президентом Трампом о вопросах безопасности, в том числе о вопросах, связанных с Украиной".

В МИД Польши говорят, что отсутствие представителя страны в Вашингтоне, где президент Дональд Трамп встречается с украинским коллегой Владимиром Зеленским, а затем с европейскими лидерами, не является проблемой.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский во время видеоконференции "коалиции решительных" 17 августа подчеркнул необходимость давить на агрессора, а не на жертву агрессии.