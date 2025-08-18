В МЗС Польщі пояснили, чому країна не буде представлена на саміті у Вашингтоні

В МЗС Польщі кажуть, що відсутність представника країни у Вашингтоні, де президент Дональд Трамп зустрічається з українським колегою Володимиром Зеленським, а потім з європейськими лідерами, не є проблемою.

Про це заступник глави МЗС Польщі Теофіль Бартошевський сказав в ефірі Polsat News, передає "Європейська правда".

Заступника міністра запитали, чи не стане відсутність представника Польщі провалом польської дипломатії.

"Президент (Дональд. – Ред.) Трамп запрошує до Вашингтона. Як бачите, він не запросив президента (Кароля. – Ред.) Навроцького", – відповів Бартошевський.

"Так само як і прем'єр-міністра (Дональда. – Ред.) Туска", – зазначив ведучий.

Потім Бартошевський зазначив, що для президентів США прийнято розмовляти з президентами, а не з прем'єр-міністрами. Виняток становлять "найбільші країни", такі як Німеччина, Велика Британія, Італія, Ізраїль чи Індія.

"Польща – країна середнього розміру. Вона не має таких міжнародних важелів впливу, як Німеччина чи Велика Британія. З іншого боку, президент Фінляндії дружить з президентом Трампом. Не кажучи вже про те, що він президент", – пояснив представник польської дипломатії.

Бартошевський намагався переконати, що відсутність польських представників у Вашингтоні "не є проблемою".

"Де-факто рішення будуть прийматися у вузькому американському колі. Європейські представники не беруть участі в переговорах. Вони матимуть обмежений вплив на реальність. Там рішення приймає одна людина", – сказав він.

"Міністр (Радослав. – Ред.) Сікорський передав нашу позицію вчора в розмові в режимі відеоконференції з європейськими посланцями, яка узгоджена, і вони будуть про це говорити", – сказав заступник міністра закордонних справ.

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський під час відеоконференції "коаліції рішучих" 17 серпня наголосив на необхідності тиснути на агресора, а не на жертву агресії.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський прибув до Вашингтона для зустрічі з Трампом після того, як той провів саміт із Путіним. Вони зустрінуться близько 20:15 за київським часом.

Разом з українським лідером до США летять кілька європейських лідерів. Проте, за даними ЗМІ, спершу у Зеленського відбудеться двостороння зустріч лише з Трампом. Опісля буде спільна зустріч з європейцями.

У зустрічі в Вашингтоні візьмуть участь президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Емманюель Макрон, президент Фінляндії Александр Стубб, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні та генеральний секретар НАТО Марк Рютте.