У Греції перевірять лінії електропередачі на тлі підозр щодо причин лісових пожеж

У Греції слідчі розглядають електричну інфраструктуру як потенційну причину нещодавніх лісових пожеж по всій Греції, включаючи смертельну пожежу в Кератеї, в результаті якої загинув 76-річний чоловік і згоріло 1 580,8 гектарів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Пожежники здійснювали нічне спостереження навколо електричного стовпа, який, як підозрюється, був причетний до пожежі в Кератеї, що є останнім розслідуванням щодо старіння грецької електромережі.

Подібні операції відбулися у Варнаві в серпні 2024 року, де пожежа, що виникла біля дерев'яного електричного стовпа, спалила понад 10 тисяч гектарів і вбила жінку з Молдови. Слідчі виявили обірваний кабель середньої напруги на стовпі.

Інженер-електрик визначив, що розчищення від рослинності в радіусі чотирьох метрів було недостатнім, щоб запобігти виникненню пожежі від іскор. Експерт зазначив, що обрізаний кабель мав зелене окислення, що свідчить про погане обслуговування мережі, з запиленими порцеляновими ізоляторами та іржавими затискачами.

"Мережа не має жодного відношення до пожежі", – заявила компанія DEDDIE, грецький оператор з розподілу електроенергії, яка очікує на остаточні результати розслідування.

Електрична мережа Греції простягається на 262 тисячі кілометрів, причому 90% з них залишаються повітряними і схильні до пошкоджень від погодних умов. До середини 2026 року країна повинна модернізувати або заглибити під землю 3 900 км повітряних ліній.

За оцінками джерел DEDDIE, повне підземне будівництво коштуватиме 35 мільярдів євро. Розширення підземної мережі прискорилося з 250 км щорічно протягом 2017-2020 років до 1 800 км у 2024 році, включаючи 500 км у лісових районах.

Наприкінці минулого тижня пожежна служба Греції локалізувала більшість лісових пожеж, що спалахнули останніми днями по всій Греції.

