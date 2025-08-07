Рекордна пожежа на півдні Франції знищила 16 тисяч гектарів і поширюється далі

Масштабна пожежа на півдні Франції пошкодила вже понад 16 тисяч гектарів території і поки залишається неконтрольованою; за словами посадовців, вона вже є рекордною за багато десятиліть.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Пожежа у південному департаменті Од, що триває з вівторка, на цей час пошкодила понад 16 тисяч гектарів і стала наймасштабнішим стихійним лихом для країни за літо 2025 року. Прем’єр Франсуа Байру назвав її "катастрофою небаченого масштабу".

Maxppp – PHOTOPQR/L'INDEPENDANT

Міністр внутрішніх справ Брюно Ретайо, який особисто поїхав на місце, заявив, що це найбільша за площею пожежа з 1949 року. За його словами, вогонь вже знищив "еквівалент того, що згоріло у 2019, 2020, 2021 роках, і удвічі більше, ніж в 2023 році".

Окрім лісу і луків, вогонь повністю знищив чи пошкодив 25 домівок і 35 авто.

Внаслідок пожежі загинула 65-річна жінка, яка відмовилась евакуюватись вчасно, та постраждали 13 осіб, з них 11 – пожежники. Про трьох людей повідомили як про таких, чиє місце перебування невідоме.

Пожежа досі неконтрольована і продовжує поширюватись, але меншими темпами, ніж досі. Вогнеборці ставлять за мету стримати поширення пожежі на нові території та не пустити вогонь у напрямку осель.

На ранок вітер, що заважає роботі, стих, але з другої половини дня може поновитися.

Для евакуйованих місцевих мешканців розгорнули 17 центрів допомоги.

Нещодавно у Франції затримали 17-річного хлопця, якого заскочили за підпалом у хвойному лісі біля міста Монпельє, що міг перерости у чергову лісову пожежу.