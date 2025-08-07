Рекордна пожежа на півдні Франції знищила 16 тисяч гектарів і поширюється далі
Новини — Четвер, 7 серпня 2025, 09:11 —
Масштабна пожежа на півдні Франції пошкодила вже понад 16 тисяч гектарів території і поки залишається неконтрольованою; за словами посадовців, вона вже є рекордною за багато десятиліть.
Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".
Пожежа у південному департаменті Од, що триває з вівторка, на цей час пошкодила понад 16 тисяч гектарів і стала наймасштабнішим стихійним лихом для країни за літо 2025 року. Прем’єр Франсуа Байру назвав її "катастрофою небаченого масштабу".
Міністр внутрішніх справ Брюно Ретайо, який особисто поїхав на місце, заявив, що це найбільша за площею пожежа з 1949 року. За його словами, вогонь вже знищив "еквівалент того, що згоріло у 2019, 2020, 2021 роках, і удвічі більше, ніж в 2023 році".
Окрім лісу і луків, вогонь повністю знищив чи пошкодив 25 домівок і 35 авто.
Внаслідок пожежі загинула 65-річна жінка, яка відмовилась евакуюватись вчасно, та постраждали 13 осіб, з них 11 – пожежники. Про трьох людей повідомили як про таких, чиє місце перебування невідоме.
Пожежа досі неконтрольована і продовжує поширюватись, але меншими темпами, ніж досі. Вогнеборці ставлять за мету стримати поширення пожежі на нові території та не пустити вогонь у напрямку осель.
На ранок вітер, що заважає роботі, стих, але з другої половини дня може поновитися.
Для евакуйованих місцевих мешканців розгорнули 17 центрів допомоги.
Нещодавно у Франції затримали 17-річного хлопця, якого заскочили за підпалом у хвойному лісі біля міста Монпельє, що міг перерости у чергову лісову пожежу.