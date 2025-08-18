В Греции проверят линии электропередачи на фоне подозрений о причинах лесных пожаров

В Греции следователи рассматривают электрическую инфраструктуру как потенциальную причину недавних лесных пожаров по всей Греции, включая смертельный пожар в Кератее, в результате которого погиб 76-летний мужчина и сгорело 1 580,8 гектаров.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Пожарные осуществляли ночное наблюдение вокруг электрического столба, который, как подозревается, был причастен к пожару в Кератее, что является последним расследованием по старению греческой электросети.

Подобные операции произошли в Варнаве в августе 2024 года, где пожар, возникший возле деревянного электрического столба, сжег более 10 тысяч гектаров и убил женщину из Молдовы. Следователи обнаружили оборванный кабель среднего напряжения на столбе.

Инженер-электрик определил, что расчистка от растительности в радиусе четырех метров была недостаточной, чтобы предотвратить возникновение пожара от искр. Эксперт отметил, что обрезанный кабель имел зеленое окисление, что свидетельствует о плохом обслуживании сети, с запыленными фарфоровыми изоляторами и ржавыми зажимами.

"Сеть не имеет никакого отношения к пожару", – заявила компания DEDDIE, греческий оператор по распределению электроэнергии, которая ожидает окончательных результатов расследования.

Электрическая сеть Греции простирается на 262 тысячи километров, причем 90% из них остаются воздушными и подвержены повреждениям от погодных условий. К середине 2026 года страна должна модернизировать или углубить под землю 3 900 км воздушных линий.

По оценкам источников DEDDIE, полное подземное строительство будет стоить 35 миллиардов евро. Расширение подземной сети ускорилось с 250 км ежегодно в течение 2017-2020 годов до 1 800 км в 2024 году, включая 500 км в лесных районах.

В конце прошлой недели пожарная служба Греции локализовала большинство лесных пожаров, вспыхнувших в последние дни по всей Греции.

В начале августа на юге Франции произошел крупнейший пожар за последние десятилетия.