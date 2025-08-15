Пожежники локалізували більшість лісових пожеж по всій Греції

Пожежна служба локалізувала більшість лісових пожеж, що спалахнули останніми днями по всій Греції, проте ризик виникнення пожеж залишається дуже високим і в п'ятницю.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

На Хіосі фронт пожежі між селами Лептопода і Кампія залишався активним у п'ятницю вранці.

На Халкідікі лісова пожежа, що спалахнула близько 20:30 у четвер у лісовому масиві в Стратоні, не загрожуючи житловим районам, була частково взята під контроль, повідомляє пожежна служба. Для гасіння пожежі було мобілізовано 60 пожежників на 20 одиницях техніки.

В Ахаї ситуація виглядає кращою. У зв'язку з вчорашнім спалахом у цьому районі було здійснено два затримання.

Крім того, пожежу в ширшому районі Сичайна в Патрасі загасили. А проте сьогодні потужні сили пожежогасіння залишаються в режимі очікування.

Ризик виникнення лісових пожеж у п'ятницю дуже високий в Аттиці, Пелопоннесі, центральній Греції, Фессалії, центральній Македонії, східній Македонії і Фракії, а також на півночі і півдні Егейського моря.

Іспанія протягом всього сезону потерпала від лісових пожеж у різних регіонах, проте поточний тиждень став найгіршим – за лічені дні вигоріли десятки тисяч гектарів території, багатьом людям довелось евакуюватись.

По всій країні загинули вже троє людей, з них двоє – пожежники-волонтери.

На початку серпня на півдні Франції сталась найбільша пожежа за останні десятиліття.