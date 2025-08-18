Sky News: тристоронній саміт Україна-Росія-США планують провести в Європі

США та союзники домовились, що потенційний тристоронній саміт за участю лідерів України, Сполучених Штатів та Росії пройде в Європі.

Про це стало відомо британському телеканалу Sky News, інформує "Європейська правда".

За інформацією телеканалу, залежно від результатів сьогоднішньої зустрічі в Вашингтоні між Трампом і Зеленським, а також з європейськими лідерами, американські дипломати попросили своїх європейських колег бути готовими до тристоронньої зустрічі між Трампом, Зеленським і Путіним наприкінці цього тижня.

США та їх союзники з ЄС домовилися, що зустріч відбудеться в Європі.

Під час відеоконференції "коаліції рішучих" у вихідні прем’єрка Італії Джорджа Мелоні запропонувала Рим як місце проведення, а французький президент Емманюель Макрон – Женеву.

Як відомо, Зеленський і Трамп віддають перевагу Риму, а саме Ватикану, але Путін надає перевагу Женеві.

Міністерства закордонних справ Італії та Швейцарії наполягають, що готові прийняти переговори, а дипломати з ЄС також розглядають інші місця, зокрема Будапешт і Гельсінкі.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявляє, що якщо Росія не погодиться на тристоронню зустріч, то необхідні нові санкції проти неї.

У Кремлі стверджують, що під час зустрічі Путіна і Трампа на Алясці можливість тристоронньої зустрічі за участю України не обговорювали.