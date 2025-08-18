Sky News: трехсторонний саммит Украина-Россия-США планируют провести в Европе

США и союзники договорились, что потенциальный трехсторонний саммит с участием лидеров Украины, Соединенных Штатов и России пройдет в Европе.

Об этом стало известно британскому телеканалу Sky News, информирует "Европейская правда".

По информации телеканала, в зависимости от результатов сегодняшней встречи в Вашингтоне между Трампом и Зеленским, а также с европейскими лидерами, американские дипломаты попросили своих европейских коллег быть готовыми к трехсторонней встрече между Трампом, Зеленским и Путиным в конце этой недели.

США и их союзники из ЕС договорились, что встреча состоится в Европе.

Во время видеоконференции "коалиции решительных" в выходные премьер Италии Джорджа Мелони предложила Рим в качестве места проведения, а французский президент Эмманюэль Макрон – Женеву.

Как известно, Зеленский и Трамп отдают предпочтение Риму, а именно Ватикану, но Путин предпочитает Женеву.

Министерства иностранных дел Италии и Швейцарии настаивают, что готовы принять переговоры, а дипломаты из ЕС также рассматривают другие места, в частности Будапешт и Хельсинки.

Напомним, Владимир Зеленский заявляет, что если Россия не согласится на трехстороннюю встречу, то необходимы новые санкции против нее.

В Кремле утверждают, что во время встречи Путина и Трампа на Аляске возможность трехсторонней встречи с участием Украины не обсуждалась.