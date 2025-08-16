У Кремлі стверджують, що тристороння зустрічі Путіна, Трампа й Зеленського не обговорювалась

Помічник очільника Кремля Юрій Ушаков стверджує, що під час зустрічі Путіна і Трампа на Алясці можливість тристоронньої зустрічі за участі України не обговорювали.

Про це повідомляє російське ТАСС, пише "Європейська правда".

Ушаков у спілкуванні з журналістами сказав, що можливі дати нової зустрічі лідерів США й РФ поки невідомі.

Також він стверджує, що тристороння зустріч, у якій взяв би участь також президент України Володимир Зеленський, нібито не обговорювалась.

При цьому Дональд Трамп після переговорів сказав, що буде брати участь у зустрічі Зеленського та Путіна, якщо така відбудеться.

Нагадаємо, після зустрічі двох лідерів на Алясці Трамп заявив, що домовився з Путіним про обмін територіями і "Зеленський має це прийняти".

Володимир Зеленський повідомив, що у понеділок 18 серпня летить до Вашингтона на переговори з Трампом.