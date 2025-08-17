Зеленський: якщо Росія не погодиться на тристоронню зустріч, необхідні нові санкції

Якщо Росія не погодиться взяти участь у зустрічі в тристоронньому форматі з Україною та Сполученими Штатами, проти неї мають бути запроваджені додаткові санкції.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив після перемовин з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн у Брюсселі 17 серпня, передає кореспондентка "Європейської правди".

Росія досі не дала сигналу, що тристороння зустріч у форматі Україна – Сполучені Штати -РФ відбудеться.

"Оскільки територіальне питання є настільки важливим, воно повинно обговорюватися лише лідерами України та Росії і у тристоронньому форматі Україна, Сполучені Штати, Росія", – заявив Зеленський.

Він констатував, що "дотепер Росія не дає жодного знаку, що тристороння зустріч відбудеться".

"Якщо Росія відмовиться, тоді нові санкції повинні бути запроваджені", – наголосив президент України.

Як повідомляла "Європейська правда", канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що на зустрічі з Зеленським, Трампом та рядом європейських лідерів у Вашингтоні планує обговорити питання збереження санкцій щодо Росії.

Своєю чергою, голови МЗС ЄС обговорять 19-й пакет санкцій проти Росії 29-30 серпня у Копенгагені.

Детальний аналіз та інсайди щодо того, про що домовилися Путін і Трамп на саміті 15 серпня, читайте у статті "ЄвроПравди" "Перемога Путіна, удар по Україні.Про що Трамп домовився на Алясці".