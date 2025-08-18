Мелоні перед зустріччю з Трампом: ми на боці України

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, яка перебуває у Вашингтоні для участі в зустрічі в Білому домі, заявляє, що європейські лідери перебувають на боці України та підтримують мирні зусилля президента США.

Заяву Мелоні наводить BBC, повідомляє "Європейська правда".

Виступаючи італійською мовою перед зустріччю, вона сказала, що рада, що пропозиція про гарантії безпеки на зразок НАТО, яку вперше висунула Італія, є центральною темою сьогоднішніх переговорів.

Мелоні додала, що Захід є інструментом для "будівництва миру та забезпечення справедливості".

"Ми на боці України, ми підтримуємо зусилля президента США", – заявила вона журналістам.

"Я вважаю, що робота, яку ми сьогодні виконаємо, буде з цієї точки зору важливою", – додала глава італійського уряду.

Мелоні буде серед низки європейських лідерів, які у понеділок обговорюватимуть мирне врегулювання російсько-української війни на зустрічі з Дональдом Трампом. Перед зустріччю з євролідерами президент Трамп проведе переговори з українським президентом Володимиром Зеленським.

Раніше Мелоні, коментуючи переговори Трампа з Путіним, заявила про "проблиски миру", а також наголосила на важливості гарантій безпеки для України.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга розповів, що деталі потенційних безпекових гарантій для України розробляють на рівні безпекових радників лідерів держав, що беруть участь у процесі.

Дивіться відеопояснення "ЄвроПравди" про те, чого очікувати від переговорів у Вашингтоні.