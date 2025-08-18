Мелони перед встречей с Трампом: мы на стороне Украины

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони, которая находится в Вашингтоне для участия во встрече в Белом доме, заявляет, что европейские лидеры на стороне Украины и поддерживают мирные усилия президента США.

Заявление Мелони приводит BBC, сообщает "Европейская правда".

Выступая на итальянском языке перед встречей, она сказала, что рада, что предложение о гарантиях безопасности по типу НАТО, впервые выдвинутое Италией, является центральной темой сегодняшних переговоров.

Мелони добавила, что Запад является инструментом для "строительства мира и обеспечения справедливости".

"Мы на стороне Украины, мы поддерживаем усилия президента США", – заявила она журналистам.

"Я считаю, что работа, которую мы сегодня выполним, будет с этой точки зрения важной", – добавила глава итальянского правительства.

Мелони будет среди ряда европейских лидеров, которые в понедельник будут обсуждать мирное урегулирование российско-украинской войны на встрече с Дональдом Трампом. Перед встречей с евролидерами президент Трамп проведет переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Ранее Мелони, комментируя переговоры Трампа с Путиным, заявила о " проблесках мира", а также подчеркнула важность гарантий безопасности для Украины.

Министр иностранных дел Андрей Сибига рассказал, что детали потенциальных гарантий безопасности для Украины разрабатывают на уровне советников по безопасности лидеров государств, участвующих в процессе.

