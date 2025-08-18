Сибіга розповів, як готують із союзниками потенційні гарантії безпеки для України

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга розповів, що деталі потенційних безпекових гарантій для України розробляють на рівні безпекових радників лідерів держав, що беруть участь у процесі.

Як повідомляє "Укрінформ", пише "Європейська правда", про це він сказав під час панельної дискусії в межах презентації програми дій уряду.

Сибіга повідомив, що конкретні пункти майбутніх безпекових гарантій, які мають стати реальним механізмом стримування Росії, напрацьовуються на рівні радників з національної безпеки України та країн-партнерів.

"Я не буду вдаватися в деталі, тому що занадто відповідальна сьогодні зустріч (у Вашингтоні. – Ред.). Єдине, що можу вам сказати, – що на рівні радників з питань національної безпеки ведеться активна робота в цьому напрямку – напрацьовується зміст і конкретні пункти", – сказав Сибіга.

Він наголосив, що Україна вже має достатньо гіркого досвіду, тому є "чітке розуміння параметрів цих майбутніх безпекових гарантій" і вони мають бути спрямовані на запобігання будь-якій новій агресії РФ у майбутньому.

Міністр назвав значним зрушенням те, що в обговореннях високого рівня взагалі почав лунати термін "гарантії".

Сибіга зазначив, що Україна розглядає як гарантів ті країни, які можуть у конкретні способи посприяти посиленню її безпеки.

За його словами, ще одна складова пакета безпекових гарантій – робити Україну більш самодостатньою, "щоб ми не залежали від своїх партнерів у тих критичних поставках, які так необхідні для нашого воїна, для фронту, для нашої оборонки".

Нагадаємо, ввечері 18 серпня у Вашингтоні розпочнеться зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського, а після того – наступна зустріч за участі низки європейських лідерів, у продовження дипломатичних взаємодій після саміту лідерів США та РФ на Алясці.

Перед переговорами з Трампом європейські лідери та Зеленський матимуть підготовчу зустріч.

Трамп перед зустріччю опублікував кілька емоційних заяв зі звинуваченнями своїх критиків, та стверджує, що "точно розуміє і знає", що робить у питанні російсько-української війни.

Володимир Зеленський у Вашингтоні вже зустрівся зі спецпредставником Трампа з питань України Кітом Келлогом.

Детальний аналіз та інсайди щодо того, про що домовилися Путін і Трамп, читайте у статті "ЄвроПравди" "Перемога Путіна, удар по Україні. Про що Трамп домовився на Алясці".