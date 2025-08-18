У Москві огризнулись на прохання суперника Орбана не втручатись в угорську політику

Посол Росії в Угорщині відреагував на заяву головного суперника угорського прем’єра Віктора Орбана про втручання Москви у внутрішню політику країни та порадили йому поскаржитися на таке втручання "Брюсселя і Києва".

Про це повідомляє 444.hu, пише "Європейська правда".

Посол Росії в Угорищні Євгеній Станіславов запропонував лідеру угорської опозиційної партії "Тиса" перечитати заяву Служби зовнішньої розвідки РФ, де звинуватили ЄС та Україну у "підготовці зміни влади в Угорщині" і сприянні Мадяру.

"Повідомлення пресслужби СВР про втручання Брюсселя і Києва у внутрішні справи Угорщини говорить саме за себе і не потребує додаткових пояснень. Думаю, його зміст абсолютно чіткий і зрозумілий для кожного", – заявив посол.

"А щодо вашого листа, що жодна зовнішня сила, чи то союзники, чи противники, чи інші суб’єкти, не може визначати політичне майбутнє країни і впливати на результат майбутніх виборів – припускаю, що ви надіслали подібні листи керівництву Єврокомісії та владі у Києві. Зауважу також, що від них не надходило спростувань змісту заяви пресслужби СВР", – додав він.

Нагадаємо, одразу після того, як з’явилася російська заява про "плани Брюсселя зі зміни влади в Угорщині", Мадяр звинуватив Росію у втручанні в угорську політику.

17 серпня політик висловив офіційний протест з цього приводу російському послу в Будапешті.