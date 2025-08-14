Головний суперник Орбана звинуватив Росію у втручанні в угорську політику

Лідер опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр звинуватив Росію у втручанні в угорську політику на тлі заяв Служба зовнішньої розвідки РФ щодо "намірів" Європейської комісії "змінити режим у Будапешті".

Про це він написав у Facebook, передає "Європейська правда".

Російська Служба зовнішньої розвідки звинуватила Єврокомісію у намірах "змінити режим у Будапешті" і привести до влади головного суперника чинного прем’єра Віктора Орбана – лідера опозиційної партії "Тиса" Петера Мадяра.

Як передає Bloomberg, наступного дня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто підтвердив російські звинувачення проти Мадяра, зазначивши, що опублікований у Москві текст не містить "нічого нового".

У соцмережах Мадяр відреагував на ці звинувачення та заявив, що після 34 років "Росія знову хоче втрутитися в угорську політику, знову хоче безсоромно впливати на рішення угорських виборців", маючи на увазі виведення радянських військ з Угорщини на початку 1990-х років.

"У червні 1991 року останній радянський солдат покинув нашу країну. Тепер їхні люди повернулися, працюючи таємно або відкрито. Ми знаємо, що вони задумують: дезінформація, погрози, хакери, цифрові троль-ферми, наклепницькі кампанії, шантаж", – написав він.

Мадяр наголосив, що така заява Служби зовнішньої розвідки РФ – офіційний початок операції проти Угорщини.

"Іноземна, несоюзницька країна активно втручається у внутрішні справи нашої країни", – зазначив він.

Лідер опозиції Угорщини висловив очікування, що органи влади "без зволікань виконають свої обов'язки: захистять суверенітет країни та безпеку народу відповідно до закону та у спосіб, що відповідає їхній присязі".

У середині липня лідер "Тиси" розпочав передвиборчу кампанію на каное, заявивши, що його партія може самостійно перемогти Орбана на виборах 2026 року.

Орбан тим часом продовжує інформаційну кампанію проти Мадяра. Минулого місяця в Угорщині з’явилися плакати і відеоролики, де суперника Орбана намагаються виставити "угорським Зеленським" і називають обох маріонетками зовнішніх гравців.

Читайте також статті про те, як Віктор Орбан хоче використати Україну для перемоги на виборах та як у цих умовах варто діяти Києву.