Російській СВР привидівся "план Єврокомісії зі зміни влади в Угорщині" з участю України

Російська Служба зовнішньої розвідки звинуватила Єврокомісію у намірах "змінити режим у Будапешті" і привести до влади головного суперника чинного прем’єра Віктора Орбана, та що Україні "доручили брудну роботу" у цьому процесі.

Як повідомляє "Європейська правда", таку заяву опублікувала пресслужба СВР 13 серпня.

Служба зовнішньої розвідки РФ заявила, що у Єврокомісії вривається терпець щодо політики угорського прем’єра Віктора Орбана через "спроби проводити самостійну політику і впливати на ухвалення колективних рішень, передусім щодо Росії і України", а "останньою краплею стало рішення угорців заблокувати проєкт 7-річного бюджету ЄС, який, за їхніми оцінками, створений для мілітаризації Європи".

В СВР вважають, що у зв’язку з цим президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн "серйозно досліджує сценарії зміни "режиму у Будапешті" і буцімто розглядає як найкращого кандидата замість Орбана його головного суперника, лідера опозиційної партії "Тиса" Петера Мадяра.

"Розрахунок на те, щоб привести його до влади на парламентських виборах навесні 2026 року, а можливо і раніше. На підтримку Мадяра вже мобілізовані значні матеріальні, адміністративні, медійні і лобістські ресурси. Фінансові ресурси готові надати німецькі партійні фонди, низка норвезьких правозахисних ГО та Європейська народна парітя", – заявляють в СВР.

Також там заявили про нібито участь у цьому плані України.

"У кампанію демонтажу уряду Угорщини за наказом Брюсселя активно включився Київ, ображений за блокування Будапештом процесу євроінтеграції. При цьому режим Зеленського виконує найбруднішу роботу, зокрема з дестабілізації ситуації в Угорщині через можливості українських спецслужб та проживаючої там діаспори", – стверджує СВР.

Угорські журналісти звернули увагу, що цю пропагандистську заяву процитувало угорське державне інформагентство MTI.

Нагадаємо, прем’єр Угорщини Віктор Орбан не підтримав спільну заяву ЄС на підтримку України на тлі очікуваної зустрічі лідерів США та РФ.

