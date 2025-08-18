В Москве отреагировали на просьбу соперника Орбана не вмешиваться в венгерскую политику

Посол России в Венгрии отреагировал на заявление главного соперника венгерского премьера Виктора Орбана о вмешательстве Москвы во внутреннюю политику страны и посоветовал ему пожаловаться на такое вмешательство "Брюсселю и Киеву".

Об этом сообщает 444.hu, пишет "Европейская правда".

Посол России в Венгрии Евгений Станиславов предложил лидеру венгерской оппозиционной партии „Тиса" перечитать заявление Службы внешней разведки РФ, где обвинили ЕС и Украину в "подготовке смены власти в Венгрии" и содействии Мадяру.

"Сообщение пресс-службы СВР о вмешательстве Брюсселя и Киева во внутренние дела Венгрии говорит само за себя и не требует дополнительных объяснений. Думаю, его содержание абсолютно четкое и понятное для каждого", – заявил посол.

"А что касается вашего письма, что никакая внешняя сила, будь то союзники, противники или другие субъекты, не может определять политическое будущее страны и влиять на результат будущих выборов – предполагаю, что вы направили подобные письма руководству Еврокомиссии и властям в Киеве. Отмечу также, что от них не поступало опровержений содержания заявления пресс-службы СВР", – добавил он.

Напомним, сразу после появления российского заявления о "планах Брюсселя по смене власти в Венгрии", Мадяр обвинил Россию во вмешательстве в венгерскую политику.

17 августа политик выразил официальный протест по этому поводу российскому послу в Будапеште.