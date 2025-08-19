Макрон хоче долучитися до переговорів з Путіним та підтримує ідею перемир'я

Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що переговори з російським лідером мають зрештою перейти до чотиристороннього формату за участі Європи.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він заявив перед початком зустрічі лідерів США, України, Єврокомісії та низки європейських держав.

Президент Макрон підтримав проведення тристоронньої зустрічі Зеленський-Трамп-Путін, над підготовкою якої триває робота, але вважає, що формат варто розширити.

"Ідея тристоронньої зустрічі є дуже важливою… Та я думаю, що в подальшому нам знадобиться чотиристороння зустріч, тому що коли ми говоримо про гарантії безпеки, ми говоримо про безпеку всього європейського континенту", – заявив він.

Макрон не уточнив, як та ким саме має бути представлена Європа, але нагадав, що питанням гарантій безпеки для України опікується так звана "Коаліція рішучих", яку очолює він та британський лідер Кір Стармер.

"Нам потрібні гарантії безпеки. Перша з таких гарантій – це, безумовно, надійна українська армія. А друга – це наші зобов'язання. Ми наполегливо працювали останні кілька місяців в рамках Коаліції Рішучих за підтримки НАТО над створенням різних засад гарантій безпеки та наших зобов'язань", – заявив Макрон .

Також лідер Франції підтримав німецького колегу Мерца, який раніше заявив про необхідність припинення вогню з боку РФ як передумови мирного процесу.

"Щоб організувати тристоронню зустріч, необхідно запитати про перемир'я, про припинення вбивств… Ми всі (європейські учасники -ЄП) підтримуємо цю ідею", – заявив Макрон.

Раніше повідомлялося, що канцлер Німеччини посперечався з Трампом через його "план", який не включає перемир'я

Дональд Трамп натомість заявив, що він нібито "закінчив шість війн" і, мовляв, щоразу "обходився без перемир'я".

Після обміну думок у присутності медіа дискусія продовжилася у закритому режимі, і на певний час призупинялася для дзвінка до Путіна.

