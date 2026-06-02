Рубіо: США хотіли б відмовитися від послаблень санкцій проти нафти з РФ

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що країна хотіла б найближчим часом скасувати винятки з нафтових санкцій проти Росії.

Про це він сказав, виступаючи у вівторок перед Комітетом Сенату з питань міжнародних відносин, передає "Європейська правда".

Джин Шахін, провідна демократка у комітеті, допитувала Рубіо щодо того, чи продовжать США дію винятку щодо санкцій проти російської нафти.

Рубіо сказав, що остаточне рішення ухвалить Міністерство фінансів США, "але скажу вам, що це залежатиме від обставин на той момент".

"Ми хотіли б припинити це якомога швидше, оскільки основною політикою цієї країни є санкції щодо російської нафти. Це тимчасові винятки, що мають на меті розширити глобальні поставки", – сказав Рубіо.

У травні Сполучені Штати оголосили про тимчасове продовження послаблення санкцій на російську нафту, що застрягла в морі, щоб пом’якшити зростання світових цін.

Нагадаємо, йдеться про тимчасове послаблення санкцій проти російської нафти, що перебуває в танкерах. Сполучені Штати вперше пішли на цей крок 12 березня у спробах пом'якшити дефіцит поставок нафти та врегулювати високі ціни, спричинені закриттям Іраном Ормузької протоки.

Єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс розкритикував рішення США продовжити дію винятку з санкцій щодо продажу російської нафти.