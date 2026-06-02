ЗМІ: США та союзники по НАТО проведуть морські навчання в Балтійському морі

Цього тижня США та союзники по НАТО розпочнуть у Балтійському морі навчання в скороченому форматі.

Про це агентству Reuters повідомив представник німецьких збройних сил Стефан Гайш, пише "Європейська правда".

Як зазначається, ці щорічні навчання, які проводяться вже понад п'ять десятиліть, починаючи з 1971 року, об'єднають близько 20 кораблів з 15 країн із приблизно 6 тисяч військовослужбовців, що становить приблизно половину від чисельності минулорічних навчань.

Офіційні посадовці стверджують, що зменшення масштабів відображає оперативні реалії, а не ослаблення зацікавленості, оскільки західні військово-морські сили залишаються залученими в інших районах, зокрема в Ормузькій протоці на Близькому Сході.

Втім, військово-морські навчання США BALTOPS, які відбудуться з 4 по 20 червня, все одно стануть найбільшими маневрами в Балтійському морі цього року, і Вашингтон надасть флагманський корабель Mount Whitney.

"У цей період проведення масштабних навчань під керівництвом США та за широкої участі НАТО є знаком сили альянсу. Це ознака єдності та сили альянсу, і я маю на увазі всіх союзників", – сказав Гайш.

Як командувач оперативної групи "Балтика", Гайш очолює багатонаціональний військово-морський штаб у Балтійському морі, створений Німеччиною у прибережному місті Росток у 2024 році на тлі зростаючої уваги до цього регіону у зв’язку з посиленням напруженості у відносинах з Росією.

Як зазначається, BALTOPS розпочнеться з навчань у західній частині Балтійського моря, а потім переміститься на схід для відпрацювання поповнення запасів та захисту вільних морських шляхів навколо шведського острова Готланд.

Протягом останніх місяців країни-члени НАТО, що межують з Балтійським морем, посилили перевірки та затримання танкерів і вантажних суден, пов’язаних з Росією.

Наприклад, на початку травня берегова охорона Швеції затримала підсанкційне судно поблизу узбережжя Треллеборга.

Раніше стало відомо, що Румунія та Болгарія просуваються щодо створення безпекового хабу для контролю перевезень на Чорному морі, щоб у тому числі виявляти потенційні маршрути для "тіньового флоту" Росії.

Також нещодавно ЗМІ писали, що Німеччина спрямувала в Балтійське море розвідувальний корабель, оснащений найсучаснішою технікою радіоелектронної розвідки, – через присутність російських суден.