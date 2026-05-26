Кремль шантажує Вірменію вищою ціною на газ у разі виходу з ЄАЕС

У Кремлі дали зрозуміти Вірменії, що у разі її виходу з Євразійського економічного союзу (ЄАЕС) їй не бачити пільгових цін на російський газ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив речник Кремля Дмитрій Пєсков, якого цитує російське видання "Коммерсант".

За його словами, пільгові ціни на російські енергоносії неможливі для країн Євросоюзу, і Вірменії це добре відомо.

"Ми чули заяву вірменського керівництва про те, що існує дуже й дуже приваблива і більш ніж пільгова ціна на російський газ, на російські енергоносії. Це дійсно так... Але, звичайно, такий режим неможливий для учасників інших інтеграцій", – зазначив Пєсков на брифінгу, коли його запитали про потенційні наслідки виходу Вірменії з Євразійського економічного союзу.

Однією з таких "інших інтеграцій" Пєсков назвав Євросоюз. За його словами, в цьому випадку "категорія цін зовсім інша, вона ринкова".

Глава МЗС Вірменії Арарат Мірзоян говорив, що країна не має наміру виходити з ЄАЕС. Питання про виключення країни з організації, казав він, не може обговорюватися в односторонньому порядку.

Нагадаємо, 7 червня у Вірменії відбудуться парламентські вибори. У разі нової перемоги глава уряду Нікол Пашинян отримає мандат на втілення своєї політики, до якої входить і зближення з ЄС.

Напередодні виборів у МЗС РФ заявили, що для Москви є неприйнятною лінія, яку проводить керівництво Вірменії стосовно її зовнішньополітичного вектора, та вимагають ясності.

