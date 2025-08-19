МЗС Польщі: українці, як і європейці, не повірять у чергові паперові гарантії безпеки

В МЗС Польщі після зустрічей у Білому домі напередодні закликали до дієвих гарантій безпеки для України.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Марчин Босацький, його цитує МЗС країни в Х, передає "Європейська правда".

Босацький зазначив, що переговорні позиції України та Росії, особливо Росії, якщо і наблизилися одна до одної, то мінімально.

Наступним кроком після п'ятничних і вчорашніх переговорів, за його словами, має стати ще одна зустріч.

"Це початок багатообіцяючого переговорного процесу", – сказав заступник міністра.

"Українці, як і європейці, не будуть вірити в чергові паперові гарантії. Такі гарантії Україна мала і теоретично має від Росії, але вони були жорстоко порушені Путіним у 2014 та 2022 роках", – зазначив він.

Зазначимо, президент Франції Емманюель Макрон та прем'єр Великої Британії Кір Стармер вважають, що найважливішим результатом переговорів у Білому домі була готовність США працювати над гарантіями безпеки для України.

Президент України Володимир Зеленський визнав, що представив під час візиту до США своє бачення гарантій безпеки для України. Також він не чекає, що усі учасники "коаліції рішучих" надішлють в Україну контингент у рамках гарантій безпеки.

