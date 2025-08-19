МИД Польши: украинцы, как и европейцы, не поверят в очередные бумажные гарантии безопасности

В МИД Польши после встреч в Белом доме накануне призвали к действенным гарантиям безопасности для Украины.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Босацкий, его цитирует МИД страны в Х, передает "Европейская правда".

Босацкий отметил, что переговорные позиции Украины и России, особенно России, если и приблизились друг к другу, то минимально.

Следующим шагом после пятничных и вчерашних переговоров, по его словам, должна стать еще одна встреча.

"Это начало многообещающего переговорного процесса", – сказал замминистра.

"Украинцы, как и европейцы, не будут верить в очередные бумажные гарантии. Такие гарантии Украина имела и теоретически имеет от России, но они были жестоко нарушены Путиным в 2014 и 2022 годах", – отметил он.

Отметим, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер считают, что важнейшим результатом переговоров в Белом доме была готовность США работать над гарантиями безопасности для Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что представил во время визита в США свое видение гарантий безопасности для Украины. Также он не ждет, что все участники "коалиции решительных" пришлют в Украину контингент в рамках гарантий безопасности.

