Посол у Німеччині застерігає, що Путін може продовжити затягувати час

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв привітав європейську єдність на зустрічах у Вашингтоні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ntv.

"Кадри з вчорашнього саміту у Вашингтоні були дійсно дуже хорошими. І це означає, що демократичний світ стоїть разом", – сказав він в ефірі телеканалу ZDF.

Щодо питання про передачу Україною територій Росії в рамках мирного врегулювання він зазначив, що це буде важко для країни.

"Йдеться не лише про територію. Це не комп'ютерна гра, де ви можете віддати територію і продовжувати грати, клацнувши мишкою. Там живуть мільйони і мільйони українців", – зазначив Макеєв.

Наразі вони перебувають під російською окупацією. Однак зараз усі питання мають бути обговорені, сказав посол.

"Побачимо, чи погодиться Путін на це, чи знову буде тягнути час", – заявив він.

Зазначимо, президент Франції Емманюель Макрон та прем'єр Великої Британії Кір Стармер вважають, що найважливішим результатом переговорів у Білому домі була готовність США працювати над гарантіями безпеки для України.

Президент України Володимир Зеленський визнав, що представив під час візиту до США своє бачення гарантій безпеки для України. Також він не чекає, що усі учасники "коаліції рішучих" надішлють в Україну контингент у рамках гарантій безпеки.

Читайте також: Трамп під тиском. Як американці стають ключовим союзником України у впливі на Білий дім.