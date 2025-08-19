Посол в Германии предостерегает, что Путин может продолжить затягивать время

Посол Украины в Германии Алексей Макеев приветствовал европейское единство на встречах в Вашингтоне.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ntv.

"Кадры со вчерашнего саммита в Вашингтоне были действительно очень хорошими. И это означает, что демократический мир стоит вместе", – сказал он в эфире телеканала ZDF.

По вопросу о передаче Украиной территории России в рамках мирного урегулирования он отметил, что это будет трудно для страны.

"Речь идет не только о территории. Это не компьютерная игра, где вы можете отдать территорию и продолжать играть, щелкнув мышкой. Там живут миллионы и миллионы украинцев", – отметил Макеев.

Сейчас они находятся под российской оккупацией. Однако сейчас все вопросы должны пройти обсуждение, сказал посол.

"Посмотрим, согласится ли Путин на это, или снова будет тянуть время", – заявил он.

Отметим, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер считают, что важнейшим результатом переговоров в Белом доме была готовность США работать над гарантиями безопасности для Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что представил во время визита в США свое видение гарантий безопасности для Украины. Также он не ждет, что все участники "коалиции решительных" пришлют в Украину контингент в рамках гарантий безопасности.

